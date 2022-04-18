У Лисичанську обстріляли будівлю патрульної поліції, 6 поранених – голова ОВА

У Лисичанську російські військові ввечері 17 квітня обстріляли будівлю патрульної поліції, внаслідок цього шестеро співробітників – у шпиталі, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі вранці 18 квітня.
«Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано», – повідомив Гайдай.
Раніше він також повідомив про щонайменше двох убитих і чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу Золотого, а також про обстріл російськими військовими спортивного комплексу «Олімп» у Кремінній, внаслідок чого постраждали дві людини.
Напередодні голова обласної військової адміністрації заявляв, що широкий наступ військ РФ на Луганщині може розпочатися протягом цього тижня і закликав місцевих жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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