Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Францією припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив українському президенту Володимиру Зеленському повну підтримку Франції щодо встановлення припинення вогню.

«Я підтвердив президенту України повну підтримку Францією встановлення припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо міцного та довгострокового рішення, яке б захищало законні права України та гарантувало її безпеку та безпеку всіх європейців», – написав він у соцмережі Х.

Макрон зазначив, що мав тривалу розмову з президентом Зеленським та з кількома європейськими лідерами.

Протягом дня Зеленський провів переговори з низкою європейських політиків, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

6 серпня після зустрічі спецпосланця президента США з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським та низкою європейських політиків.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.



