Зеленський призначив Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своєю радницею із питань відбудови України та інвестицій.

«Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості», – зазначив президент у телеграмі.

За словами Зеленського, наразі існує довгострокова мета – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити «нормальний економічний розвиток».

«Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати», – наголосив президент.

Указ №872/2025 про призначення Маркарової позаштатним радником президента з питань відбудови та інвестицій вже оприлюднений на сайті глави держави.

Маркарова обіймала посаду посла України у Сполучених Штатах Америки з 25 лютого 2021 року по 27 серпня 2025 року.

Про заміну Оксани Маркарової як посла України у США йшлося від початку каденції чинного американського президента Дональда Трампа. У Республіканській партії були незадоволені роллю Маркарової під час виборчої кампанії у США.

Наприкінці вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який представляє Республіканську партію, вимагав звільнити Маркарову. Це сталося після того, як вона організувала для президента України Володимира Зеленського візит на американський завод із виробництва боєприпасів у штаті Пенсильванія. Під час того візиту були присутні лише демократи.



