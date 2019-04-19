Меру Василькова оголосили про підозру у справі про підкуп виборців – Нацполіція

Під час розслідування підкупу виборців у Василькові на Київщині поліція виявила факти розтрати державних коштів та привласнення документів, повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Про це повідомляється на сайті відомства.

За його словами, за цим фактом 19 квітня Генпрокуратура повідомила про підозру Васильківському міському голові за статтями «організація злочином», «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та «незаконе заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом».

«В ході розслідування ми також встановили факти розтрати державних коштів шляхом зловживання службовими особами Васильківської міської ради. В січні-лютому 2019 року вони безпідставно виплатили матеріальну допомогу окремим громадянам та умисно приховували офіційні документи, аби унеможливити встановлення цих розтрат», - зазначив Максим Цуцкірідзе.

За даними поліції, на цей момент відбуваються слідчі дії для встановлення особи всіх причетних та з’ясування обставин злочину.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України.

19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійський» мають пройти неофіційні дебати кандидатів Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

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Через плановані дебати довкола стадіону обмежений рух транспорту.​