Головні новини на ранок: Україна в 1/8 «Євро-2020», програміста Макафі знайшли мертвим, нова стратегія відносин з Путіни від ЄС

Збірна України вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, ПАРЄ ухвалила резолюцію про права кримських татар в анексованому Росією Криму, в іспанській в’язниці знайшли мертвим програміста Джона Макафі, в РНБО розповіли, з яких країн в Україну може потрапити штамп коронавірусу «Дельта», на саміті ЄС планують обговорити нову стратегію відносин з Кремлем.

Україна виходить в 1/8 фіналу Євро-2020

Україна виходить в одну восьму фіналу Чемпіонату Європи з футболу, Євро-2020. Після того, як 23 червня Швеція перемогла Польщу (3:2), а Іспанія – Словаччину (5:0) у заключних матчах групи Е, збірна України змогла потрапити до чотирьох команд, які посіли треті місця в своїх групах і пройшли в стадію плей-оф. Наступний матч Україна найімовірніше зіграє зі шведами у Глазго 29 червня.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про порушення прав кримських татар на півострові

Парламентська асамблея Ради Європи ввечері 23 червня ухвалила резолюцію про права кримських татар в анексованому Росією Криму. Резолюція зокрема містить «чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму» та визнає, що «з початку 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя (Крим)», а кримські татари «страждають від грубих порушень їхніх прав».

Американського програміста Джона Макафі знайшли мертвим у в’язниці в Іспанії

В Іспанії у в’язниці знайшли мертвим розробника антивірусного програмного забезпечення 75-річного Джона Макафі. Напередодні суд ухвалив рішення про його екстрадицію до США, де програміста звинувачували у несплаті податків. Як повідомили у департаменті юстиції Каталонії, причиною смерті могло бути самогубство.

У РНБО повідомили, звідки штам «Дельта» міг потрапити в Україну

Штам коронавірусу «Дельта» може потрапити на територію України з Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, а також Польщі, Румунії і Словаччини – заявили під час наради в Раді національної безпеки й оборони 23 червня. Загалом, за словами фахівців, нині поширення варіанту «Дельта» коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксовано вже у 92 країнах. Раніше сьогодні стало відомо про перші виявлені в Україні випадки COVID-19, спричинені штамом «Дельта». За оцінками фахівців, штам «Дельта» є найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі.

На саміті ЄС обговорять нову стратегію відносин з Росією

Лідери Європейського союзу на саміті 24-25 червня планують обговорити нову стратегію відносин з Росією. Посланці Франції і Німеччини висунули в останній момент пропозицію про проведення зустрічі на вищому рівні з Путіним як можливого способу відновлення відносин, які, за оцінками блоку, знаходяться в «негативній спіралі». Втім, деякі дипломати ЄС заявили, що перед тим, як влаштовувати саміт з Путіним, треба поліпшити відносини, в той час як чимало країн блоку, зокрема у Східній Європі, не виявляють бажання говорити з Кремлем.