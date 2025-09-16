МВА: через обстріл Херсона загинув місцевий житель

Внаслідок російської атаки на Корабельний район Херсона загинув місцевий житель, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Травми, несумісні з життям, дістав 50-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив він.

Раніше міська влада повідомила про зростання кількості постраждалих внаслідок російського обстрілу Корабельного району близько 13 години:

«Медична допомога знадобилась ще двом херсонцям - 59-річній жінці та чоловіку 61 року. В обох – мінно-вибухова травма. Потерпіла також отримала контузію. Вона лікуватиметься амбулаторно».

Читайте також: Лисак: троє жінок постраждали через російські атаки на Нікопольський район

Чоловіка, який також має уламкове поранення стопи, госпіталізували. Раніше було відомо про одного постраждалого через цей обстріл.

Також опівдні російські військові обстріляли з артилерії Херсон, тоді постраждали двоє працівників Херсонської ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





