У МЗС України відповіли на слова сербського урядовця про «розплату територіями»

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував заяву міністра інформації та телекомунікацій Сербії про історичну відповідальність для Хорватії.

Представник українського відомства запропонував сербському урядовцю натомість розпоряджатися територіями власної країни:

«Міністру інформації Сербії Борісу Братіні, який заявив, що хорвати мають платити за свої злочини, як українці – пропонуємо, щоб він використовував території власної країни в своїх нерозважливих вербальних вправах. Як каже українське прислів’я, до закритого рота муха не залетить».

У коментарі сербському телебаченню, яку напередодні поширили хорватські медіа, міністр Боріс Братіна закликав «покарати» Хорватію за її історичну поведінку.

«Як і українці, вони (хорвати – ред.) мають платити територією. Іншого покарання немає. Звичайно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати. Це нісенітниця. Але Хорватію потрібно якимось чином покарати за її жахливу участь у Першій світовій війні, а особливо у Другій світовій війні, і тим більше з початку 1990-х років», – заявив Братіна.

Міністерство закордонних справ Хорватії наразі публічно не коментувало цю заяву.