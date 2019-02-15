НАБУ не отримувало заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко

Національне антикорупційне бюро України не отримувало заяву про можливе незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації з боку народного депутата від «Батьківщини» й кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

У відомстві нагадали, що Генеральна прокуратура направила цю заяву до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

15 лютого в ГПУ розповіли, що напередодні на ім’я генерального прокурора Юрія Луценка надійшла заява про незаконне збагачення Тимошенко й декларування нею недостовірної інформації. Оскільки це підслідність НАБУ, генеральний прокурор доручив перевірити Тимошенко Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво в справах бюро.

Тимошенко розкритикувала Луценка й звинуватила його в тому, що він «одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти головних конкурентів» на виборах президента України Петра Порошенка.

Громадська організація «Центр протидії корупції» звернулася до Генеральної прокуратури України із вимогою розслідувати можливе незаконне збагачення Тимошенко на основі даних про витрати на її лобістів у США. Про американських лобістів Тимошенко журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») розповіли в розслідуванні «Лобісти в подарунок».

Сама Юлія Тимошенко в коментарі «Схемам» заявляла, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, мала займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території Америки.

Вона також стверджувала, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалася за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.