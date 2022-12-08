Суд заочно арештував ексголову НБУ Шевченка, він відреагував

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП додають, що після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Кирило Шевченко назвав це рішення суду «політичним переслідуванням».

«До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення – безстрокове (відповідно до законодавства, запобіжний захід не обирається безстроково, запобіжний захід у вигляді тримання під варто застосовується строком на два місяці з можливістю його продовження – ред.) тримання під вартою без права внесення застави – є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих», – написав він у фейсбуці.

24 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук Кирила Шевченка. Згодом журналісти видання «Українська правда» з'ясували, що він перебуває у Відні.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Він пояснив рішення залишити посаду голови Нацбанку станом свого здоров’я. 6 жовтня Верховна Рада затвердила його звільнення.

Того ж дня НАБУ та САП повідомили про викриття протиправної діяльності службових осіб державного банку «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн. Про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких Кирило Шевченко, який з 2014 року був першим заступником голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року – головою його правління.

Сам Шевченко назвав підозру йому неочікуваною та вважає її політичним переслідуванням і заперечив, що переховується від слідства. За його словами, він офіційно повідомив обидва відомства про те, де перебуває, а також звернувся до місцевого посольства із проханням надати приміщення для відеозв’язку на час допитів.