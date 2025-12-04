Доступність посилання

Німеччина надає Україні ще 100 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України (UESF), до якого з 2022 року також внесли кошти інші міжнародні донори
Німецький уряд оголосив, що надає додаткові 100 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України.

Це фінансування доповнює 60 мільйонів євро, про які оголосили раніше цього року, зазначає 4 грудня Міністерство економіки й енергетики Німеччини.

Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України (UESF), до якого з 2022 року також внесли кошти інші міжнародні донори.

«Росія систематично й навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб використовувати зиму як зброю. Енергопостачання в Україні вже давно стало лінією фронту. Воно визначатиме, наскільки сильно ця зима вплине на людей. Наші додаткові 100 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ», – заявила міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе.

У міністерстві зазначили, що Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який з лютого 2022 року зібрав понад 1,3 мільярда євро для відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої Росією. Внесок Німеччини разом з оголошеною сьогодні сумою до кінця 2025 року зросте до 550 мільйонів євро.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

