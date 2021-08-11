Головне на ранок: на Донбасі загинув військовий, дрифт на Софійській, Мессі поїхав у Париж

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовий загинув, двоє були поранені, прокуратура і поліція підрахували збитки від дрифту біля Софійської площі, Мессі підписав контракт із «Парі-Сен-Жермен». Про це та інше – в огляді Радіо Свобода.

На Донбасі загинув один український військовий, поранені двоє – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний», – ідеться ранковому зведенні.

За даними штабу, 10 серпня російські гібридні сили здійснили 16 порушень режиму тиші.

Дрифт на Софійській площі

Несанкціоноване екстремальне водіння двох автомобілів на пішохідній зоні в центрі Києва, на Софійській площі в буферній зоні біля пам’ятки ЮНЕСКО, призвело до заподіяння шкоди на 50 тисяч гривень, адміністративного штрафу в 1700 гривень, а також відкриття кримінального провадження і вилучення обох авт, повідомили Київська міська державна адміністрація, поліція і прокуратура Києва.

Про дрифт на Софійській площі в Києві повідомила компанія Red Bull, яка таким чином знімала свій рекламний ролик.

Тим часом на сайті КМДА оприлюднений її лист компанії «Ред Булл Україна» з прямою відмовою на її прохання здійснити зйомки дрифту на Софійській площі, про що компанія спершу просила на 11 серпня.

Мессі – у ПСЖ

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прибув до аеропорту Ле Бурже, де його зустрічали сотні французьких вболівальників.

Згодом він підписав контракт із місцевим клубом «Парі-Сен-Жермен» («ПСЖ»).

Мессі вилетів з Барселони на приватному літаку разом з дружиною та трьома дітьми. На балкон будівлі аеропорту футболіст вийшов у футболці з написом «Це – Париж».

Мессі не повідомив деталей угоди, яку було укладено через кілька днів після того, як «Барселона» заявила, що не може дозволити собі утримати півзахисника через правила Іспанської Ла Ліги.

До України зі Швеції привезли «оригінал Конституції Пилипа Орлика» – джерела

До України з нагоди майбутньої 30-ї річниці Незалежності привезли зі Швеції так званий «оригінал Конституції Пилипа Орлика», повідомили народна депутатка (фракція «Слуга народу»), представниця Верховної Ради України в Конституційному суді України Ольга Совгиря в соцмережах, а також неназване джерело в офісі президента України в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

«Очікуємо на експонування до Дня Незалежності», – написала Совгиря. За її словами, таким чином «вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика».

Вона нагадала, що раніше Швеція вже передала в Україну три копії документа. Дві з них уже експонуються в Україні, в парламенті і в офісі президента, «третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування», написала Совгиря.

Звинувачений у домаганнях губернатор Нью-Йорка оголосив, що йде у відставку

Губернатор Нью-Йорка, член Демократичної партії США, Ендрю Куомо оголосив про намір протягом 14 днів піти у відставку після численних звинувачень у сексуальних домаганнях.

Він займав посаду губернатора Нью-Йорка з січня 2011 року.

Раніше піти у відставку Куомо закликав президент США Джо Байден.

Розслідування у справі губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо виявило сексуальні домагання до кількох жінок, включно з працівницями його офісу.

2020 року кілька жінок звинуватили Ендрю Куомо в сексуальних домаганнях. Він відкинув звинувачення і не подав у відставку, чого вимагали декілька його колег-демократів.