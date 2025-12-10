ОГП: експосадовцю Міноборони повідомили про підозру через списанні військові кораблі

Колишнього посадовця Міністерства оборони підозрюють у незаконному продажі списаних кораблів на металобрухт, повідомляє Офіс генерального прокурора 10 грудня.

За даними Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, експосадовець, користуючись службовим доступом до документів щодо списання, «вступив у попередню змову з представниками підприємства, яке повинно було утилізувати непридатні судна».

Йдеться про шість кораблів Військово-морських сил України, які зняли з балансу через технічну несправність і застарілість.

Читайте також: Офіс генпрокурора: посадовця ТЦК підозрюють у побитті військовозобов’язаного

«Замість утилізації, передбаченої законом, підозрювані організували їх продаж як металобрухту. Для цього вони штучно знизили категорію технічного стану суден і забезпечили їх оцінку за суттєво заниженою вартістю. Конкурс із визначення покупця провели лише формально – перемогу заздалегідь віддали конкретній приватній компанії», – йдеться в повідомленні.

Слідство оцінює збитки державі в понад 900 тисяч гривень, тоді як приватна структура отримала «незаконну економічну вигоду».

Загалом трьом людям повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Офіс генпрокурора не уточнює, коли відбулося списання кораблів. Імена фігурантів не розкриваються, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.



