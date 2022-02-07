Відсьогодні виплати за вакцинацію можуть отримати підлітки від 14 років

Із 7 лютого громадяни України від 14 років можуть отримати виплати за вакцинацію. Про це повідомив Кабінет міністрів у понеділок.

«Отримати 1000 грн в рамках програми «єПідтримка» зможуть українці від 14 років, які мають дві дози щеплення від COVID-19. Наразі вже близько 75 тисяч підлітків пройшли повний курс вакцинації», – йдеться в повідомленні уряду.

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Водночас розширився перелік товарів та послуг, на які можуть піти отримані кошти. Як заявляють в уряді, відтепер їх можна буде витратити також на «освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літньому чи спортивному дитячому таборі, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя».

За даними Кабінету міністрів, програмою «єПідтримка» скористалися 8 мільйонів громадян, за вакцинацію з моменту запуску виплатити 8 мільярдів гривень, а 2,6 мільярда з них вже виплатили. Уряд наводить таку статистику витрат:

книгарні – 908 мільйонів

кінотеатри – 579 мільйонів

театри, концерти та розважальні послуги – 302 мільйони

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 294 мільйони

спорт – 290 мільйонів

ліки – 198 мільйонів

19 грудня 2021 року офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19. Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей, які можна витратити на певні категорії товарів та послуг.

Від 24 січня люди, старші за 60 років, можуть використовувати тисячу гривень, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на купівлю ліків.