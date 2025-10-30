Генштаб ЗСУ: з початку доби на фронті відбулося 70 боїв, третина – на Покровському напрямку

З початку цієї доби станом на 16:00 на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше атак було на Покровському напрямку – тут російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

Вдвічі менше – 12 – штурмових дій противник провів на Костянтинівському напрямку. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.



За даними штабу, на Олександрівському напрямку війська РФ намагалися прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське. Сили оборони відбили шість російських атак, ще три боєзіткнення тривають.



Противник продовжує атакувати на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень на даний час не фіксували.

Читайте також: Сирський: російська піхота «накопичується в міській забудові» Покровська

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої - минулої доби на цій ділянці фронту було 55 штурмових дій агресора.

Минулого тижня, 26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



