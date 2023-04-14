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Поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, підпалив греко-католицьку церкву у Львові

Бічні двері Церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ у Львові підпалили рано-вранці 14 квітня (архівне фото)

Правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до підпалу Української греко-католицької церкви у Львові. Ним виявився 31-річний мешканець Закарпатської області, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Злочин зухвалий і нехарактерний для Львівщини, ще й вчинений напередодні Великодня. Наші оперативники спрацювали швидко, у встановленні місця перебування зловмисника дуже допомогли камери відеоспостереження. Далі працюватимуть слідчі – з’ясують мотиви та всі інші обставини вчинення цього злочину», – повідомив керівник очільник поліції у Львівській області Олександр Шляховський.

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Близько 4 години ранку 14 квітня в Церкві Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ були підпалені бічні вхідні двері. Потерпілих немає, пошкоджені лише двері.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 94 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

Досудове розслідування триває, суд має обрати запобіжних захід зловмиснику.

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