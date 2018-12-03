Полозов: російська влада перешкоджає належному захисту полонених українських моряків

Органи державної влади і посадові особи у Росії чинять перешкоди для здійснення належного захисту захоплених російськими силовиками українських моряків, заявляє російський адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі захоплених Росією українських моряків і захищає капітана малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Дениса Гриценка.

«Вранці здав на ім’я начальника СІЗО заяву про допуск до підзахисного Дениса Гриценка. Система працює в односторонньому режимі. Документи здаються в віконце. Можуть передзвонити і повідомити про рішення, а можуть не передзвонювати і відповісти через місяць поштою. У слідчому управлінні ФСБ не приймають будь-які заяви від адвокатів і перенаправляють в загальну приймальню ФСБ на Луб’янці. Сьогодні я подам заяву і туди», – написав Полозов у Facebook 3 грудня.

За його словами, на даний момент немає інформації про те, хто є слідчим (керівником слідчої групи) у справі, також невідомо про передачу матеріалів кримінальної справи з анексованого Криму до суду.

Адвокат нагадав, що ще 27 листопада всім 24 захопленим морякам висунули звинувачення за статтею «незаконний перетин кордону Росії».

25 листопада російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які намагалися пройти з Чорного в Азовське море, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків. При цьому були поранені, за даними української сторони, шестеро з них; російська сторона заявляє про трьох поранених.

Українська прокуратура визнала захоплених моряків військовополоненими.

Полонених уже доставили з Криму до Росії, до Москви: нині 21 із них перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», ще троє – в медчастині ізолятора «Матроська тиша». Наразі не було повідомлень про те, щоб Росія за тиждень утримання полонених моряків дозволила відвідати їх українським консульським працівникам чи захисникам прав людини.

Європейський суд із прав людини 30 листопада повідомив про своє рішення у зв’язку з новим, уже п’ятим міждержавним позовом України до Росії, що Росія до 3 грудня зобов’язана відповісти на запитання: чи позбавлені офіцери і матроси з українських кораблів волі, і, якщо так, на яких підставах їх утримують; чи є серед них поранені, і, якщо так, хто вони, які їхні поранення і яку медичну допомогу вони отримали. Росія також має обґрунтувати відповіді належними документами.