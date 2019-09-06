Порошенко не прийшов на допит у ДБР

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко, не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба.

««Як і передбачалося, п’ятий президент України знову проігнорував допит в ДБР. До речі, направляти повістки тепер стало простіше – ми робимо це через Апарат Верховної Ради України», – заявив він.

За словами Труби, слідчі збиралися допитати Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва.

Як заявив журналістам адвокат Порошенка Ігор Головань, його клієнт не прийшо, бо повістка надійшла йому менш ніж за три дні до дня допиту.

«Відповідно до закону, повістка вручається за три дні до дня явки, перший день не враховується. Я порахував, що якщо повістка датована третім числом, а виклик на шосте, то триденний термін порушено. Відповідно – це поважна причина для неявки», – сказав.

Порошенка в ДБР викликали як свідка. Він не прийшов на попередній допит 3 вересня, вказавши «поважною причиною» роботу у парламенті.

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Попередній допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань відбувся 12 серпня. Його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.