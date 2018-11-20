Порошенко зустрівся з митрополитом Черкаським і Канівським УПЦ (МП)

Президент України Петро Порошенко 20 листопада зустрівся з митрополитом Черкаським і Канівським Української православної церкви (Московського патріархату) Софронієм. Зустріч відбулася в Черкасах, де глава держави, зокрема, відвідав Свято-Михайлівський кафедральний собор, інформує офіційний сайт президента.



«Я хотів би подякувати вам за дуже змістовну, дуже відверту і наставницьку розмову щирої і віруючої людини, яка дуже любить Україну, яка дуже любить Черкащину, яка будує тут храми і яка дивиться в майбутнє української церкви – майбутнє української помісної автокефальної православної церкви. Низький уклін вам і вдячність за ваші труди», – сказав президент під час спілкування з митрополитом.

Про те, як реагував церковний ієрарх на слова Порошенка, у повідомленні на сайті президента не вказано.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні, повідомив 19 листопада Вселенський патріархат, не назвавши точної дати заходу.

Українська православна церква, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, покарає своїх священиків, які вирішать приєднатися до об’єднавчого собору православної церкви в Україні, заявив 19 листопада митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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