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«Лише посилюють рішучість» – посол США про сьогоднішні атаки РФ

Київ після передноворічних російських атак, 31 грудня 2022 року

Російські невибіркові ракетні атаки лише посилюють рішучість як українців, так і США, заявила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

«Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі в цю пору року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу», – написала вона у твітері.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили. У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Передноворічне «привітання» для Києва від «русского мира» (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Передноворічне «привітання» для Києва від «русского мира» (фотосвідчення)

31 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Росія завдала масованого ракетного удару напередодні Нового року. Внаслідок падіння уламків ракети у столиці є руйнування у кількох районах Києва. Атаки РФ також зазнали Миколаїв, Запоріжжя, Краматорськ, Хмельниччина.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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