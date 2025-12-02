Понад 1200 людей загинули через повені в Індонезії, Шрі-Ланці й Таїланді

Число загиблих унаслідок повеней та зсувів в Індонезії, Шрі-Ланці й Таїланді перевищило 1200, ще понад 800 людей зникли безвісти. Мусонні дощі, які розпочалися минулого тижня, спричинили розлив річок по всьому регіону – було зруйновано інфраструктуру та затоплено міста.

За останніми даними, 659 людей загинули в Індонезії, 390 – на Шрі-Ланці, 181 – у Таїланді. Найбільше постраждала Індонезія – рятувальники важко дістаються сіл на острові Суматра, де розмиті дороги та зруйновані мости. Влада заявила, що погіршення погоди ускладнює рятувальні роботи. Загалом у країні від повеней постраждали 3,2 мільйона людей, 2600 мають поранення, ще понад 470 зникли безвісти.

Як пише The Guardian, сезон мусонів часто приносить сильні дощі, які можуть спричинити зсуви та повені, але цього року зливи посилилися рідкісним тропічним штормом, що утворився в Малакській протоці.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що надсилає до регіону групи швидкого реагування та предмети першої потреби, а також посилює епідемічний нагляд.