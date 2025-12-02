Доступність посилання

Понад 1200 людей загинули через повені в Індонезії, Шрі-Ланці й Таїланді

Люди, які постраждали від повені, евакуюються після сильних дощів у Коломбо, Шрі-Ланка, 29 листопада 2025 року
Люди, які постраждали від повені, евакуюються після сильних дощів у Коломбо, Шрі-Ланка, 29 листопада 2025 року

Число загиблих унаслідок повеней та зсувів в Індонезії, Шрі-Ланці й Таїланді перевищило 1200, ще понад 800 людей зникли безвісти. Мусонні дощі, які розпочалися минулого тижня, спричинили розлив річок по всьому регіону – було зруйновано інфраструктуру та затоплено міста.

За останніми даними, 659 людей загинули в Індонезії, 390 – на Шрі-Ланці, 181 – у Таїланді. Найбільше постраждала Індонезія – рятувальники важко дістаються сіл на острові Суматра, де розмиті дороги та зруйновані мости. Влада заявила, що погіршення погоди ускладнює рятувальні роботи. Загалом у країні від повеней постраждали 3,2 мільйона людей, 2600 мають поранення, ще понад 470 зникли безвісти.

Район, потерпілий в Індонезії, 30 листопада 2025 року
Район, потерпілий в Індонезії, 30 листопада 2025 року

Як пише The Guardian, сезон мусонів часто приносить сильні дощі, які можуть спричинити зсуви та повені, але цього року зливи посилилися рідкісним тропічним штормом, що утворився в Малакській протоці.

Рятувальники евакуюють сільського жителя, провінція Ачех, Індонезія, 29 листопада 2025 року
Рятувальники евакуюють сільського жителя, провінція Ачех, Індонезія, 29 листопада 2025 року

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що надсилає до регіону групи швидкого реагування та предмети першої потреби, а також посилює епідемічний нагляд.

