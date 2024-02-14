В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт у РФ носія «Кинджалів»

В усіх регіонах України близько 13:20 14 лютого оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал». Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російський винищувач злетів з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

Масованої ракетної атаки РФ 7 лютого зазнали шість регіонів України. За даними місцевої влади, внаслідок удару РФ загинули 5 людей, понад 40 постраждали.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.