В Україні втретє за день оголосили повітряну тривогу (відбій)

У всіх областях України після 20:20 оголосили повітряну тривогу. Влада закликає пройти в укриття. Це вже третє за 25 серпня оголошення небезпеки – попередні дві тривоги минули без наслідків.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».

Після 20:35 влада оголосила про відбій небезпеки.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.