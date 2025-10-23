ОВА: працівник ДСНС на Запоріжжі поранений через російську атаку

Співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій зазнав поранення через російську атаку, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 23 жовтня.

За його даними, це сталося в Пологівському районі.

«43-річний чоловік постраждав внаслідок удару FPV-дрона. Пошкоджений службовий автомобіль», – заявив він.

Федоров додав, що пораненому надали необхідну медичну допомогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







