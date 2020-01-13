Протести в Ірані тривають, влада заперечує застосування зброї проти мітингарів

Антиурядові протести в Ірані, спричинені збиттям літака «Міжнародних авіаліній України», тривають третій день. Мітинги 13 січня відбуваються зокрема в Технологічному університеті імені Шаріфа та Університеті Аміра Кабіра в Тегерані.

На відео та фото з попередніх мітингів видно, як поліція використовує ймовірно бойові кулі та сльозогінний газ проти демонстрантів. Зі свого боку, представники влади заперечують використання бойових снарядів.

В заяві, оприлюдненій іранським державним мовником 13 січня, голова тегеранської поліції Хосейн Рахімі заперечив, що поліція відкривала вогонь по натовпу.

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«Під час протестів поліція однозначно не стріляла, тому що офіцери отримали наказ виявляти стриманість», – заявив Рахімі.

Міністерство закордонних справ Німеччини виступило на підтримку мітингарів, заявивши, що іранці мають право виходити на вулиці, щоб висловити «своє горе, а також свій гнів».

«Ми переконані, що це має відбуватися у мирний, вільний та безперешкодний спосіб», – сказала речниця німецького МЗС Марія Адебар.

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також застеріг іранську владу від застосування насильства проти демонстрантів.

У відповідь речник іранського уряду Алі Рабеї звинуватив Трампа в нещирості його занепокоєння щодо долі іранців.

Протести в Ірані почалися 11 січня після того, як Тегеран офіційно визнав, що збив український «Боїнг».

Іранські урядовці зазнали різкої критики за триденну затримку із визнанням, що літак «Міжнародних авіаліній України» впав після злету з Тегерану саме через ракетний обстріл. Тисячі громадян цієї країни вийшли на протести, звинувачуючи уряд в некомпетентності та брехні.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Іранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.