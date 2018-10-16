Рада не дозволила Луценкові притягнути до кримінальної відповідальності Колесникова

Народні депутати не проголосували за притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Дмитра Колесникова. «За» проголосували 163 парламентарі, з них 61 – від «Блоку Петра Порошенка», 40 – «Народного фронту», 18 – від «Самопомочі». Проти висловились 30 членів парламенту.

Всього участь у голосуванні взяли 275 депутатів.

Коментуючи результати голосування, голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав його демонстрацією реальної готовності парламентарів до відмови від неторканності.

«Кожного разу, коли на ефірах хтось із тих, хто не голосував, буде говорити, що він за зняття недоторканності, знайте,- він лукавить, він говорить неправду. Це питання сьогодні продемонструвало реальну готовність народних депутатів до зняття недоторканності. Я вважаю, це великий сором сьогодні українського парламенту і всіх нас, ці голосування, які відбулись», – заявив він і повідомив генеральному прокуророві Юрію Луценку про те, що рішення про притягнення Колесникова до кримінальної відповідальності не ухвалене.

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Раніше Луценко просив Верховну Раду зняти недоторканність із народних депутатів «Опоблоку» Олександра Вілкула, Дмитра Колесникова і Сергія Дунаєва.

Дмитра Колесникова підозрюють у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України. Він заперечує свою провину.

Вілкула звинувачують у незаконних розпорядженнях про зміну цільового призначення земельних ділянок упродовж 2011-2012 років, коли він був головою Дніпропетровської ОДА, а Дунаєва – у декларуванні недостовірної інформації.

Раніше 16 жовтня Верховна Рада не зняла недоторканність із Вілкула, а 4 жовтня – з Дунаєва.