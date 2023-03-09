Через ракетну атаку по Дніпру 9 березня постраждали 14 багатоповерхових будинків у різних районах міста. Про це на місці ракетного удару повідомив директор департаменту житлового господарства міської ради Владислав Грицай.

За його даними, пошкоджено 10 багатоповерхівок комунальної власності і чотири – ОСББ.

У постраждалих від ракетної атаки будинках вибито близько 120 вікон. Усі їх замінять коштом міського бюджету.

Більшість вибитих вікон були дерев’яні. Усі вікна замінять на нові, металопластикові. Уже почали робити заміри, сказав Грицай.

Якщо жителі встановлять склопакети власним коштом, отримати компенсацію вони не зможуть.

9 березня армія РФ поцілила ракетами і дронами по об’єктах у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах, а також обстріляла з артилерії Нікопольський район. Загинули двоє людей. Четверо поранені. Стало відомо, що один із загиблих на Нікопольщині – це співробітник ДСНС Максим Крутінь. Це підтвердили в пресслужбі регіонального управління.

Уночі та на світанку 9 березня, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема 6 «Кинджалів» та 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. Із 48-ми крилатих ракет знищено – 34, а також 4 «шахеди».

Через атаку військ РФ є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей і супутні з цим вимушені обмеження для споживачів. П’ятеро людей загинули через удар по житловій зоні у Золочівському районі Львівщини, одна людина – на Дніпропетровщині. У Дніпропетровській області і в Києві є поранені через обстріли.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.