У РФ зняли з продажу книжку Стівена Кінґа – знайшли «ЛГБТ-пропаганду»

У Росії видавництво АСТ відкликало з продажу тираж роману «Воно» американського письменника Стівена Кінґа через скарги на «ЛГБТ-пропаганду». Про це офіційній інформагенції ТАСС розповіла генеральна директорка видавництва Тетяна Горська.

Співрозмовниця агенції заявила, що «Воно» видається в Росії вже не один десяток років і детального вивчення роману давно ніхто не робив.

Наразі АСТ проводить власну експертизу твору, у тому числі із залученням штучного інтелекту. За результатами цієї експертизи, повідомила Горська, видавництво ухвалить рішення про маркування роману Кінга відповідно до законодавства Росії.

«У разі якихось серйозних, неприйнятних невідповідностей ми звертатимемося до правовласника безпосередньо з проханням дозволити редагування тексту», – заявила вона.

Хто саме поскаржився на «Воно», очільниця АСТ не уточнила.

Роман «Воно» було опубліковано у 1986 році видавництвом Viking Press. За сюжетом семеро дітей у місті Деррі штату Мен об’єднуються в «Клуб невдах» для боротьби з надприродною істотою, відомою як «Воно», яка набуває вигляду страхів своїх жертв – найчастіше стаючи клоуном. У романі є сцени з груповою оргією за участю підлітків та сцена побиття гея.