Росія: проти ексгубернатора Курської області Смірнова відкрили ще одну справу

Щодо обвинуваченого в шахрайстві колишнього губернатора Курської області Олексія Смірнова РФ порушили ще одну кримінальну справу – про отримання хабара в особливо великому розмірі, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Звинувачення в цій справі Смірнову ще не висунули, її деталі наразі невідомі.

Наприкінці серпня Смірнов, який керував Курською областю з травня по грудень 2024 року, визнав провину в шахрайстві в особливо великому розмірі та уклав угоду зі слідством.

Як повідомляє російське державне агентство ТАСС, Смірнов «допомагає слідству розкрити всі епізоди справи про шахрайство в особливо великому розмірі». У рамках угоди зі слідством йому надано державний захист.

Смірнова та його колишнього заступника Олексія Дєдова затримали в квітні 2025 року. За даними слідства, вони викрали більше 1 мільярда рублів, виділених із державного бюджету на будівництво фортифікаційних споруд у Курській області на кордоні з Україною.

Смірнов став виконувачем обов’язків губернатора Курської області у травні 2024 року. Попри операцію ЗСУ, він переміг на виборах губернатора, які відбулися у вересні. Проте вже в грудні він пішов у відставку, як стверджувалося, за власним бажанням, його змінив впливовий депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн.



