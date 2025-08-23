У Росії помер медійник Кирило Вишинський, звільнений з українського СІЗО за обміном

У Росії помер колишній очільник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, повідомляють російські медіа 23 серпня, в тому числі радіо Sputnik, де він працював.

За повідомленнями, 58-річний Вишинський помер у Москві після тривалої хвороби.

У жовтні 2023 року Вишинський став головним редактором мережі радіо Sputnik. У Росії він був нагороджений медаллю ордену «За заслуги перед Вітчизною» 1 ступеня.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО до обміну 2019 року. Кирило Вишинський був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії 7 вересня 2019 року в рамках обміну «35 на 35».

Крім держзради, Вишинському інкримінували спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.



