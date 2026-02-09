Російські атаки: на Чернігівщині вночі загинув чоловік, є постраждалі

Армія РФ протягом ночі атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області дронами типу «Герань», повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 9 лютого.

«Люди спали. Ця атака забрала життя 71-річного чоловіка. Попередньо, четверо людей зазнали поранень – двоє чоловіків і двоє жінок старшого віку. Постраждалі в лікарні зараз. Пошкоджені будинки, деякі – знищені вщент», – заявив голова області.

За його даними, протягом попередньої доби Чернігівщина зазнала 29 обстрілів. Руйнування фіксували в Семенівці, Сновській та Менській громадах.

Також зросла зафіксована кількість поранених через обстріли Сумської області, передає місцева влада:

у Шосткинській громаді внаслідок влучання російського БПЛА постраждали жінки 25 та 35 років та чоловіки 34 та 36 років

у Сумській громаді через атаку безпілотника постраждали 19-річний чоловік та 16-річна дівчина

у Комишанській громаді через влучання дрона зазнав поранень 33-річний чоловік

Загалом, за даними ОВА, протягом доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 28 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумщини.

Також голова Донецької області Вадим Філашкін повідомив про двох загиблих внаслідок російських атак напередодні: у Краматорську та Олексієво-Дружківці. Ще семеро жителів області були поранені.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив про шістьох поранених і двох поранених в області:

«У м. Богодухів загинули 41-річна жінка і 10-річний хлопчик, постраждали 22-річний і 68-річний чоловіки та 89-річна жінка; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 17-річна дівчина; у с. Лужок Малоданилівської громади постраждали 18-річна дівчина і 73-річний чоловік».





За даними голови Херсонської області Олександра Прокудіна, в регіоні протягом доби постраждали шестеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



