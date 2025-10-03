Через російські обстріли постраждали п’ятеро жителів Херсонської громади

Російська армія атакувала селище Зеленівку в Херсонській міській громаді, повідомляє міська військова адміністрація 3 жовтня.
За повідомленням, під обстріл потрапили житлові квартали, пошкоджені близько 10 приватних будинків, сільгосптехніка та комунікації, згорів автомобіль.
Згодом стало відомо про трьох постраждалих у селищі:
«Чоловіки 45, 66 і 68 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики їм надали допомогу на місці. В момент атаки росіян усі потерпілі були на вулиці».
Згодом МВА повідомила про російський обстріл Корабельного району Херсона. 35-річний чоловік і жінка 44 років дістали контузії і мінно-вибухові травми.
Читайте також: МВА: через російський обстріл Херсона постраждала жінка
«Потерпілі самі звернулися до медиків по допомогу. Лікуватимуться далі амбулаторно», – додає місцева влада.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
