Через російські обстріли постраждали п’ятеро жителів Херсонської громади

Російська армія атакувала селище Зеленівку в Херсонській міській громаді, повідомляє міська військова адміністрація 3 жовтня.

За повідомленням, під обстріл потрапили житлові квартали, пошкоджені близько 10 приватних будинків, сільгосптехніка та комунікації, згорів автомобіль.

Згодом стало відомо про трьох постраждалих у селищі:

«Чоловіки 45, 66 і 68 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики їм надали допомогу на місці. В момент атаки росіян усі потерпілі були на вулиці».

Згодом МВА повідомила про російський обстріл Корабельного району Херсона. 35-річний чоловік і жінка 44 років дістали контузії і мінно-вибухові травми.

«Потерпілі самі звернулися до медиків по допомогу. Лікуватимуться далі амбулаторно», – додає місцева влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



