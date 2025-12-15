ОВА: через російські обстріли загинув житель Дніпропетровщини

Російські війська атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони протягом дня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 15 грудня.

«Внаслідок артобстрілу на Нікопольщині загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким. Окрім артилерії, протягом дня агресор застосовував по району FPV-дрони. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади», – заявив він.

За даними обласної влади, в районі постраждали інфраструктура, три приватних будинки, господарська споруда, гараж, легкові автомобілі та лінії електропередач.

На Синельниківщині атаки спричинили займання в Миколаївській та Покровській громадах, постраждали фермерське господарство, авто та лінії електропередач.

У Грушівській громаді Криворізького району російський FPV-дрон пошкодив магазин, додав Гайваненко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



