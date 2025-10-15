Росія включила адвоката Надії Савченко і українських моряків до реєстру «екстремістів і терористів»

Росфінмоніторинг вніс до переліку «терористів і екстремістів» адвоката Миколу Полозова, який живе в Україні. Його ім’я додане до реєстру із зірочкою, що означає, що стосовно нього порушено справу за «терористичною» статтею.

Наприкінці 2024 року Полозова в РФ внесли до списку «іноземних агентів».

До повномасштабного російського вторгнення в Україну Полозов захищав учасниць Pussy Riot, Сергія Удальцова, українську льотчицю Надію Савченко, а також 24 українських моряків, затриманих у Чорному морі у 2018 році.

У липні 2025 року Полозова оголосили в Росії у розшук.