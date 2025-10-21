Генсекретар НАТО зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 21–22 жовтня перебуває у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

«Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом», – ідеться в повідомленні.

Раніше репортер Reuters у Білому домі Ґрем Слаттері написав, що Рютте поспішає з неоголошеним візитом, «оскільки Європа поспішає відреагувати на останні дипломатичні маневри Трампа».

Перед тим 21 жовтня стало відомо, що саміт президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті не планується «в найближчому майбутньому». Таку заяву неназваного високопосадовця Білого дому цитує агентство Reuters.

За даними журналіста NBC News, який також посилається на слова високопосадовця Білого дому, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена на паузу». За словами співрозмовника телеканалу, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до переговорів».

Джерело додало, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 20 жовтня була «продуктивною». Однак Лавров та Рубіо також не планують зустрічатися особисто, хоча одразу після завершення цього контакту агентство Reuters писало про можливу особисту зустріч Рубіо і Лаврова 23 жовтня.

Дональд Трамп провів 16 жовтня телефонну розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої анонсував зустріч президентів США та Росії в Будапешті. Точна дата цих переговорів не називалася.

Після цього 17 жовтня Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Білому домі. За підсумками переговорів він оголосив, що «настав час припинити вбивства та укласти угоду». Президент США запропонував зупинити бойові дії по лінії фронту, президент України підтримав пропозицію Трампа. До зупинки бойових дій по лінії фронту також закликали європейські лідери.