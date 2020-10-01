ОГП: справу проти прикордонників через «незаконне затримання» Саакашвілі передали в суд

Українських прикордонників судитимуть за «незаконне затримання» колишнього голови Одеської ОДА, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі під час переміщення його до Польщі в 2018 році, заявляє Офіс генерального прокурора.

Як повідомили у пресслужбі ОГП, до суду направили обвинувальний акт стосовно посадовців Державної прикордонної служби України «за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу».

«Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор Департаменту оперативної діяльності та начальник Окремого відділу для виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України організували та в лютому 2018 року здійснили незаконне затримання Саакашвілі у Києві. Після цього його примусово перемістили літаком до Республіки Польща в порядку реадмісії», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади і правоохоронних органів, ймовірно, причетних справи, розслідування триває.

У червні Офіс генерального прокурора повідомляв, що прикордонникам, які затримували Саакашвілі, загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

У 2015 році Саакашвілі став головою Одеської ОДА і отримав українське громадянство за рішенням колишнього президента України Петра Порошенка. Через отримання українського громадянства третього президента Грузії на батьківщині позбавили грузинського громадянства.

Однак потім відносини між Саакашвілі і Порошенка зіпсувалися: Саакашвілі пішов у відставку.

Порошенко в 2017 році підписав указ про втрату Саакашвілі громадянства.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го до травня 2019 року. 12 лютого 2018 року його затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство».

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня 2019 року – напередодні Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

7 травня 2020-го Зеленський офіційно призначив Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ і членом Національної ради реформ України.

Призначення викликало різку реакцію перших осіб Грузії і офіційного Тбілісі. Посол Грузії в Україні був відкликаний для консультацій.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.

За два місяці до парламентських виборів у Грузії експрезидент країни Міхеїл Саакашвілі, який живе в Україні, звернувся до грузинських громадян, оголосивши про своє повернення.