У новому списку санкцій проти РФ буде понад 500 юридичних і фізичних осіб – ЗМІ

У новому списку санкцій проти РФ, який адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у пʼятницю, 23 лютого, буде понад 500 обʼєктів, юридичних та фізичних осіб. Про це з посиланням на неназваного чиновника Міністерства фінансів Сполучених Штатів повідомляють світові засоби інформації, зокрема, агенція France-Presse та телеканал CNN.

Виступаючи 20 лютого, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нові заходи будуть «суттєвим пакетом», який охоплюватиме широкий спектр елементів, пов’язаних із російською оборонно-промисловою базою та джерелами доходів для російської економіки, які живлять «воєнну машину» країни».

Нові санкції стануть відповіддю на смерть за ґратами російського опозиційного політика Олексія Навального, а також будуть запроваджені напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Байден на зустрічі з дружиною і дочкою Навального також підтвердив, що Сполучені Штати оголосять «нові серйозні санкції» проти Росії 23 лютого у відповідь на смерть Навального, репресії й агресію Росії і її війну проти України.

Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. Родичам досі не видали тіло Навального. Його мати Людмила повідомила 22 лютого, що силовики показали їй тіло сина, але відмовилися його віддавати, висуваючи вимоги щодо таємного поховання. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Президент США Джо Байден поклав відповідальність за загибель Навального на президента Росії Володимира Путіна. Байден зазначав, що обурений смертю Олексія Навального в російській колонії, але не здивувався повідомленням про неї.