Соболєв розповів представникам країн G7 про пріоритети Мінекономіки

Команда Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства провела зустріч із послами країн «Групи семи» та Європейського союзу, повідомляє пресслужба відомства 27 серпня.

За повідомленням, на заході були присутні представники посольств Канади, ЄС, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії та Франції. Українські урядовці представили пріоритетні задачі та команду нового відомства.

Як заявив міністр Олексій Соболєв, перед Мінекономіки зараз стоїть задача створити «принципово нову» інституційну платформу.

«Міністерство охоплює 15 із 35 розділів ЄС у ключових сферах економіки, довкілля та сільського господарства. Як національний координатор реалізації програми Ukraine Facility, ми забезпечуємо організацію і проведення моніторингу щодо виконання Плану України. Сьогодні наша команда сфокусована на прискоренні виконання кроків Плану та подальшій інтеграції до ЄС», – йдеться в його коментарі.

Соболєв назвав ключові пріоритети міністерства, серед яких:

розвиток приватного сектору та промисловості

дерегуляція й економічна свобода

приватизація державного майна

залучення інвестицій та розвиток експорту

діджиталізація: презентовано два механізми для збору зворотного звʼязку з бізнесом

гуманітарне розмінування

розвиток людського капіталу та новий Трудовий кодекс

державні програми допомоги фермерам на прифронтових територіях

Як цитує Мінекономіки, окремими важливими орієнтирами Соболев зазначив спільні міжнародні події, заплановані на цей рік в країнах G7. Серед них – Конференція з питань протимінної діяльності України, яка відбудеться в жовтні в Токіо, форум ReBuild Ukraine в листопаді у Варшаві, Німецько-український бізнес-форум в Берліні в грудні.

Мінекономіки заявляє, що представники G7 та ЄС висловили свою підтримку стратегічним пріоритетам і готовність надавати консультації та співпрацювати для досягнення цих цілей. За низкою реформ сторони домовилися взаємодіяти глибше – наприклад, у сферах приватизації, протидії корупції та дерегуляції.





Пресслужба представництва G7 також прокоментувала зустріч:

«Мали продуктивну зустріч з Міністром Соболевим та Мінекономіки щодо ключових економічних пріоритетів, просування порядку денного реформ та зміцнення бізнес-клімату для залучення нових інвестицій і прискорення євроатлантичної інтеграції України».

Олексій Соболев очолив новостворене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у новому уряд в липні цього року.



