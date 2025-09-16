США схвалили перше постачання зброї Україні коштом союзників по НАТО – Reuters

Уряд США вперше схвалив надсилання військової допомоги Україні, сплачене коштом союзників по НАТО, пише 16 вересня Reuters із посиланням на два джерела.

За даними агентства, заступник міністра оборони Елбрідж Колбі схвалив два пакети допомоги на суму 500 мільйонів доларів кожний. Серед наданого є, зокрема, системи ППО.

Офіційно цю інформацію ще не підтверджено, у Пентагоні не відповіли на запит Reuters про коментар.

За правління адміністрації президента Джо Байдена США переважно постачали Києву зброю власним коштом. Дональд Трамп заявив, що більше не передаватиме озброєння безоплатно, що поставило під загрозу обороноздатність України.

Про досягнення домовленостей щодо нового формату постачання американської зброї було оголошено в середині липня – тепер за неї платитимуть не США, а інші країни НАТО. Як пізніше писали ЗМІ, Україна визначатиме пріоритетні види необхідної зброї в рамках пакетів по 500 мільйонів доларів, а союзники по НАТО вирішуватимуть між собою, хто саме її оплатить.



