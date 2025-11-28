Доступність посилання

Синєгубов: армія Росії атакувала Старосалтівську громаду, є загиблий і поранені

За попередніми даними, армія Росії застосувала керовані авіабомби
Російські війська атакували село Шестакове Старосалтівської громади, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 28 листопада.

За попередніми даними, армія Росії застосувала керовані авіабомби.

«Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, його дані уточнюються. Дві жінки – 61 і 52 років – зазнали травм. Вони шпиталізовані», – заявив Синєгубов.

Він уточнив, що атака зруйнувала щонайменше два приватних будинки і дві господарчі споруди. Ще шість будинків і три господарчі споруди пошкоджені, спалахнула пожежа.

Екстрені служби працюють на місці влучань, повідомив голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


