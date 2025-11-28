Двоє жителів Харківщини загинули через удари російських дронів – прокуратура

Правоохоронці Харківської області документують загибель загалом двох цивільних у Чугуївському районі внаслідок російських атак FPV-дронами за останню добу, повідомляє обласна прокуратура в п’ятницю.

«28 листопада близько 8:30 у селі Караїчне загинув 49-річний місцевий житель», – йдеться в повідомленні.

Ще один чоловік загинув у селі Графське напередодні увечері – FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Прокуратура звітує про відкриття досудових розслідувань за фактами воєнних злочинів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



