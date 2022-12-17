У Києві 75% жителів вже з теплопостачанням – Кличко

У Києві станом на вечір 17 грудня теплопостачання мають вже 75% жителів, повідомив мер столиці Віталій Кличко в телеграмі.

«Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві», – зазначив він.

Раніше енергохолдинг ДТЕК Київські електромережі повідомив, що енергетики відновили роботу енергоб’єктів, які були пошкоджені внаслідок сьогоднішніх російських атак, це дозволить повернути холодне водопостачання жителям Києва.

17 грудня всім жителям Києва повернули водопостачання.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.