Президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою, йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

«До всіх авіакомпаній, пілотів, торговців наркотиками та торговців людьми: будь ласка, вважайте, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї закрито повністю. Дякую за вашу увагу до цього питання», – зазначив він.

Водночас, американський лідер не уточнив, з чим пов’язаний відповідний заклик. На цей момент офіційні відомства США не повідомляли про зміни в режимі польотів над Венесуелою чи навколо неї. Інших подробиці рішення Трампа немає.

На початку вересня Вашингтон розпочав кампанію ударів, спрямованих проти суден, що нібито займаються контрабандою наркотиків у Карибському басейні та східній частині Тихого океану.

Адміністрація Трампа розглядає невеликі човни як загрозу національній безпеці США через наркотики, які вони нібито перевозять.

14 листопада Трамп віддав наказ «діяти», Міністерство оборони країни розпочало операцію «Південний спис», повідомив міністр оборони Піт Геґсет.



«Сьогодні я оголошую про операцію «Південний спис». Ця місія, яку очолюють Об’єднана оперативна група «Південний спис» та Південне командування збройних сил США (SOUTHCOM), захищає нашу Батьківщину, виводить наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей», – написав він у соцмережі Х.



