Тихий на заяви Москви: делегація України бачила в Стамбулі представників РФ «низького рівня»

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував останні заяви представника російського МЗС щодо готовності до прямих переговорів.

Тихий нагадав, що українська делегація протягом цього року неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською делегацією.

«На жаль, вони побачили там групу людей низького рівня, які висувають ті ж самі старі ультиматуми і не мають жодних повноважень ухвалювати рішення. Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни», – заявив він.

Тихий порадив представнику російського дипломатичного відомства сказати «своєму начальнику, щоб він припинив війну»:

«Коли він буде готовий – ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню».

Раніше російське видання «Известия» поширило заяву заступника голови російського МЗС Михайла Галузіна, який стверджує, що Москва нібито готова до продовження переговорів. Водночас, за його словами, Київ «демонструє відсутність політичної волі».

Остання зустріч делегацій України та РФ в Стамбулі мала місце 2 червня. Тоді сторони домовилися про нові обміни полоненими.

У Міністерстві закордонних справ України 10 червня заявили, що зарано говорити про новий раунд переговорів з Росією у Стамбулі.



