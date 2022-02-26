Українські зенітники збили винищувач Росії над морем – ЗСУ

Збройні сили України заявляють, що знищили російський винищувач Су-30 СМ над Чорним морем.

Відповідно до повідомлення ЗСУ, літак збив зенітний ракетний підрозділ Командування Повітряних сил.

В офіційному повідомленні української армії також наголошують: «Російські окупанти масово кидають техніку. В них закінчується паливо, їжа, збільшується страх».

Російська сторона поки що не оголошувала жодної інформації у зв'язку з цим. Офіційних заяв не було, а сайти російських відомств, зокрема, Міністерства оборони РФ, досі не працюють.

Раніше Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що російський корабель знищив свій же літак у Чорному морі. Реакції РФ щодо цього інциденту теж поки що немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також раніше заперечили дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявили, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.