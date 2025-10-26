Доступність посилання

«Укренерго»: відключення побутових споживачів 27 жовтня не плануються

Темні вулиці під час блекауту, фото ілюстративне
Компанія «Укренерго» повідомила ввечері 26 жовтня, що на наступний день, 27 жовтня, не планує заходів обмеження для побутових споживачів.

«В окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості», – йдеться в повідомленні.

У компанії попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали споживати електроенергію ощадливо.

Читайте також: Міненерго: війська РФ завдали ударів по енергетичних об’єктах у трьох областях України

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджувалися графіки погодинних відключень.

