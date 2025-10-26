«Укренерго»: відключення побутових споживачів 27 жовтня не плануються

Компанія «Укренерго» повідомила ввечері 26 жовтня, що на наступний день, 27 жовтня, не планує заходів обмеження для побутових споживачів.

«В окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості», – йдеться в повідомленні.

У компанії попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали споживати електроенергію ощадливо.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджувалися графіки погодинних відключень.