Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Укренерго»: 28 жовтня обмеження споживання можливі «в окремих регіонах»

Темні вулиці під час блекауту, фото ілюстративне
Темні вулиці під час блекауту, фото ілюстративне

Компанія «Укренерго» повідомила ввечері 27 жовтня, що на наступний день, 28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – вказано в повідомленні.

Для побутових споживачів графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг діятимуть з 08:00 до 22:00.

Для промисловості діятимуть обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

У компанії попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали споживати електроенергію ощадливо.

Читайте також: Міненерго: війська РФ завдали ударів по енергетичних об’єктах у трьох областях України

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджуються графіки погодинних відключень.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG