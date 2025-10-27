«Укренерго»: 28 жовтня обмеження споживання можливі «в окремих регіонах»

Компанія «Укренерго» повідомила ввечері 27 жовтня, що на наступний день, 28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання.
«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – вказано в повідомленні.
Для побутових споживачів графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг діятимуть з 08:00 до 22:00.
Для промисловості діятимуть обмеження потужності з 07:00 до 22:00.
У компанії попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали споживати електроенергію ощадливо.
Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджуються графіки погодинних відключень.
