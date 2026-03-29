«Укренерго» анонсує обмеження потужності для промисловості увечері понеділка

В усіх регіонах України протягом чотирьох годин 30 березня триватимуть обмеження потужності для промисловості, повідомив оператор «Укренерго» увечері в неділю.

«В усіх регіонах України з 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», – йдеться в повідомленні.

Компанія пояснює запровадження обмежень наслідками російських ракетно-дронових атаки на об’єкти енергетики.

Протягом останніх кількох днів обмеження масштабні обмеження енергоспоживання в Україні не застосовувалися. 24 березня знеструмлення фіксували в шести областях України через масовану російську атаку.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року до весни 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.



