«Укренерго»: російські удари спричинили нові знеструмлення в трьох областях

Ілюстраційне фото. Ремонтна бригада ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів армії РФ, Київ, 27 січня 2026 року
Ілюстраційне фото. Ремонтна бригада ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів армії РФ, Київ, 27 січня 2026 року

Російська армія продовжила атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури вночі та вранці 28 січня, повідомив оператор «Укренерго».

«Як наслідок – є нові знеструмлення у Дніпропетровській (споживачі м. Кам’янське), Донецькій, та Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в зведенні.

Оператор фіксує зниження енергоспоживання – на ранок середи його рівень був на 2,3% нижче, ніж напередодні. Це пояснюється значною кількістю знеструмлених споживачів через російські обстріли та через складні погодні умови в частині регіонів.


Зокрема, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі на ранок повністю або частково знеструмлені 730 населених пунктів в 11 областях: Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Київській, Харківській та Чернігівській.

«Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях», – додає компанія.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні повідомляли про понад 1200 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.


