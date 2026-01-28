«Укренерго»: російські удари спричинили нові знеструмлення в трьох областях

Російська армія продовжила атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури вночі та вранці 28 січня, повідомив оператор «Укренерго».

«Як наслідок – є нові знеструмлення у Дніпропетровській (споживачі м. Кам’янське), Донецькій, та Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в зведенні.

Оператор фіксує зниження енергоспоживання – на ранок середи його рівень був на 2,3% нижче, ніж напередодні. Це пояснюється значною кількістю знеструмлених споживачів через російські обстріли та через складні погодні умови в частині регіонів.





Зокрема, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі на ранок повністю або частково знеструмлені 730 населених пунктів в 11 областях: Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Київській, Харківській та Чернігівській.

«Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях», – додає компанія.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні повідомляли про понад 1200 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



