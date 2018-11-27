У Криму заарештували вже п’ятьох українських моряків

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував мічмана українського буксира «Яни Капу» Юрія Будзило. Наразі такий запобіжний захід суд обрав вже п’яти українським морякам, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Рішення про арешт Будзило ухвалив суддя Київського районного суду Андрій Долгополов. Мічман залишиться в слідчому ізоляторі до 25 січня.

Раніше 27 листопада цей же суд відправив під варту на два місяці ще кількох затриманих українських моряків. Зокрема член екіпажу буксира «Яни Капу» Володимир Варимез, матрос катера «Нікополь» Сергій Цибізов, старший матрос цього ж корабля Андрій Оприско, старший матрос «Яни Капу» Віктор Беспальченко залишаться під арештом до 25 січня 2018 року.

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Обрання запобіжних заходів українським морякам в анексованому Сімферополі триває.

Російська влада звинувачує екіпажі рейдового буксира «Яни Капу» і малих броньованих катерів «Бердянськ» і «Нікополь» у «незаконному перетину державного кордону Росії».

Українська прокуратура Автономної республіки Криму визнала захоплених моряків військовополоненими.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.