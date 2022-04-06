В ООН завтра голосуватимуть щодо виключення РФ із Ради з прав людини

Генеральна асамблея ООН 7 квітня голосуватиме щодо виключення Росії з Ради з прав людини. Це відбудеться на тлі повідомлень про те, що російські війська вчинили звірства українському місті Буча.

Голосування заплановано на 10:00 7 квітня, повідомила Пауліна Кубяк, речниця голови Генеральної Асамблеї Абдулли Шахіда.

Для виключення Росії з Ради потрібна підтримка щонайменше двох третин із 193 членів Генеральної Асамблеї ООН.

Напередодні Британія і США виступили з ініціативою виключення Росії з Ради ООН із прав людини після повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.